РИАМО - 27 сен. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1330 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в регионе выявили 445 268 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122», а также сайт covid.mz.mosreg.ru.

Ранее более 750 коек для Covid‑пациентов дополнительно развернули в Подмосковье.

Сейчас в области действует около 7,2 тыс. коек для лечения коронавирусных больных.

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