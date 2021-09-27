Район Отрадное, расположенный в Северо-Восточном округе, считается одним из самых густонаселенных в столице: сейчас в нем проживают более 180 тысяч человек. Контингент здесь спорный — временами происходят криминальные истории. В районе достаточно зелени, при этом местные жители жалуются на проблемы с экологией. Москвичи рассказали РИАМО о плюсах и минусах Отрадного.

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Владения царей

Максим Гринёв

Местность, на которой сейчас стоит Отрадное, впервые упоминается в 1551 году как село Вельяминово. Оно располагалось в окружении лесов на берегах реки Лихоборки и принадлежало царскому роду Шуйских. При них здесь возвели деревянную церковь Рождества Пресвятой Богородицы, позже перестроенную в камне, которая действует и по сей день.

Селом правил еще один известный деятель русской истории — патриарх Никон. Согласно легенде, отцу церковных реформ приглянулись вельяминовские палисадники с пестрыми цветами. Тогда Вельяминово получило свое второе название — Владыкино.

С конца XIX века здесь находилась усадьба-имение Петровской сельскохозяйственной академии, сдававшая земли московским дачникам, среди которых была семья будущей актрисы Марии Ермоловой. Позже неподалеку был основан совхоз сельскохозяйственной академии имени ученого Климента Тимирязева «Отрадное» — благодаря ему район получил свое современное название. Массовая застройка района многоэтажными жилыми домами началась в 1970-х и превратила Отрадное в типичный спальный район столицы.

Герб Отрадного представляет собой голубой щит московской формы, на котором изображена золотая райская птица, символизирующая заботу о воспитании детей, стремление к счастью, процветанию и благополучию жителей, приносящая отраду.

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Криминал и Великая китайская стена

Максим Гринёв

В своем нынешнем виде Отрадное напоминает скопление старых панельных многоэтажек, среди которых можно иногда встретить кирпичные дома. Сейчас это один из самых густонаселенных районов Москвы: здесь проживает более 180 тысяч человек, в то время как площадь района составляет около 10,1 километра.

Примерная стоимость квадратного метра в Отрадном составляет 245 тысяч рублей — она средняя для старого района, где представлено жилье в основном эконом- и комфорт-класса. Также Отрадное активно застраивают новыми домами.

«Массовая застройка очень раздражает, ведь из-за этого постоянно прибывают новые жильцы, а вот количество муниципальных учреждений не растет», — рассказывает москвичка Алена.

Есть здесь и весьма необычные постройки: например, дом на улице Римского-Корсакова, называемый в народе Великой китайской стеной. Шесть объединенных зданий занимают практически всю улицу и могли бы претендовать на звание самого длинного дома Москвы, если бы не маленькие разрывы между ними.

Контингент в Отрадном разношерстный, но из-за строительства новых домов здесь чаще встречаются семейные пары и молодежь, а иногда даже криминальные элементы.

«В основном нас беспокоят наркоманы и пьяницы. Были даже случаи с плохим концом. Недавно, гуляя ранним утром с собакой, я наткнулась на нетрезвую компанию. Кому-то в ней не понравилось, что собака на него гавкнула, после чего меня угрожали зарезать, если я не буду держать ее при себе. Хотя собака у меня на поводке и знает команды. Еще видела, как в пять утра люди с водочкой под мышкой бегут домой. В начале карантина под окнами у нас сидели люди, которые пили и кололись средь бела дня, даже наряд приехал. Пока на 112 дозвонишься, тебя не убьют, но похоронить успеют», — рассказала Алена.

В свою очередь, местный житель Сергей отмечает не самую лучшую работу полиции на территории района: «Старое Отрадное и северная часть за улицей Декабристов хуже в плане криминала. Периодически происходят кражи в местном супермаркете, какие-то стычки во дворах и парках. Участковых не хватает катастрофически».

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«Купить продукты и лечь спать»

Максим Гринёв

В районе находятся две станции метро: «Отрадное» и «Владыкино». Самыми важными транспортными артериями являются Алтуфьевское шоссе, пересекающее местность с юга на север, а также улица Хачатуряна и Северный бульвар, пролегающие с юго-запада на северо-восток. Местные жители могут пользоваться автобусами и несколькими железнодорожными платформами.

«Думаю, транспортная система не претерпевала особых изменений со времен 90-х. Крупные магистрали постепенно «закупориваются», межрайонные связи не развиваются, хотя с созданием ненужной автобусной полосы они появились. Установили платные парковки в местах, где они не требовались — теперь во дворах хаос и нет мест. На устаревших остановочных павильонах пассажиры вынуждены прозябать в ожидании автобусов даже в дождь», — говорит местный житель Сергей.

При этом некоторые отмечают, что передвигаются по району вполне комфортно, и дорога до метро, благодаря которому можно попасть в любую часть столицы, занимает у них всего 15 минут.

В целом же инфраструктура Отрадного устроена неплохо. «Тут есть все, чтобы прийти домой, не запачкав ноги, купить продукты и лечь спать», — рассказывает Алена.

В Отрадном построили более 20 школ и около 25 детских садов, есть поликлиника, хватает салонов красоты, сетевых магазинов, торговых центров и супермаркетов, куда можно сходить на шоппинг и запастись сезонными вкусностями. А вот с досугом, по мнению местных, дела обстоят хуже.

«В районе очень мало возможностей для досуга, развития и спорта. Катастрофически не хватает 50-метрового бассейна. Все досуговые организации вынуждены ютиться в «клетушках», которые для этого не предназначены и хаотично раскиданы», — считает Сергей.

В 1992 году в Отрадном было открыто первое в Москве рок-кафе, которое стало центром музыкальной жизни города. Трансляции концертов оттуда проходили по центральному телевидению в «Программе А». Но после убийства одного из основателей кафе оно было закрыто. В целом же заведения, где можно хорошо пообедать, в районе тоже присутствуют: это точки с фастфудом и рестораны с азиатской, европейской и другими кухнями, караоке-бары.

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Парки и достопримечательности

Максим Гринёв Максим Гринёв 1 из 2

Отрадное богато красивыми храмами. На Каргопольской улице мастерами деревянного зодчества возведен храм Николая Чудотворца. Самое старое культовое сооружение — храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине.

В Отрадном действуют также храмы традиционных конфессий, объединенные в комплекс «Малый Иерусалим», расположенный в долине реки Лихоборки. Особое внимание привлекают мечети — татарская суннитская «Ярдям» из красного кирпича и азербайджанская шиитская «Инам», синагога «Даркей Шалом» и буддийская «Пагода рая» с молитвенным барабаном.

Что касается зон отдыха, то в своей центральной части Отрадное — умеренно зеленый район; также крупные растительные массивы расположены по его краям. Небольшие парки и зеленые зоны, где можно погулять с детьми или домашними животными, в районе тоже есть, но с каждым годом их площадь и количество растительности в них сокращается.

«Мне хотелось бы видеть в районе больше деревьев, поскольку я живу в новостройке», — делится жительница Отрадного Дарья.

В Отрадном располагается несколько примечательных парков, например, «Отрада» с красивой набережной, которую пересекают прогулочные дорожки, и спуском к реке. Также здесь разместили два арт-объекта: скульптуру, изображающую молодоженов, и арку «Лихоборские ворота», выполненную из орешника в стиле лэнд-арт. Авторы проекта — архитектор парка Галина Лихтерова и художник Николай Полисский, один из основателей арт-парка Никола-Ленивец в Калужской области.

Стоит заглянуть и в парк «Чермянка», который Отрадное делит с районом Южное Медведково, где встречаются животные и растения из Красной книги Москвы.

Но, несмотря на наличие зеленых локаций, местные жители иногда жалуются на экологию. «С этим у нас беда. Одна мусоросортировка за «Ашаном» по адресу Сигнальный проезд, 17 чего стоит. Вонь стоит почти каждый день. Еще у нас плохо убирают зимой: я бы сказала, что это катастрофа», — рассказывает Алена.

Также на экологию здесь влияют и некоторые предприятия. Например, согласно данным «Гринпис», жители района подвергаются вредному воздействию выбросов мусоросжигательного завода, расположенного на Алтуфьевском шоссе.

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