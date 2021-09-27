Район Отрадное, расположенный в Северо-Восточном округе, считается одним из самых густонаселенных в столице: сейчас в нем проживают более 180 тысяч человек. Контингент здесь спорный — временами происходят криминальные истории. В районе достаточно зелени, при этом местные жители жалуются на проблемы с экологией. Москвичи рассказали РИАМО о плюсах и минусах Отрадного.
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Владения царей
Местность, на которой сейчас стоит Отрадное, впервые упоминается в 1551 году как село Вельяминово. Оно располагалось в окружении лесов на берегах реки Лихоборки и принадлежало царскому роду Шуйских. При них здесь возвели деревянную церковь Рождества Пресвятой Богородицы, позже перестроенную в камне, которая действует и по сей день.
Селом правил еще один известный деятель русской истории — патриарх Никон. Согласно легенде, отцу церковных реформ приглянулись вельяминовские палисадники с пестрыми цветами. Тогда Вельяминово получило свое второе название — Владыкино.
С конца XIX века здесь находилась усадьба-имение Петровской сельскохозяйственной академии, сдававшая земли московским дачникам, среди которых была семья будущей актрисы Марии Ермоловой. Позже неподалеку был основан совхоз сельскохозяйственной академии имени ученого Климента Тимирязева «Отрадное» — благодаря ему район получил свое современное название. Массовая застройка района многоэтажными жилыми домами началась в 1970-х и превратила Отрадное в типичный спальный район столицы.
Герб Отрадного представляет собой голубой щит московской формы, на котором изображена золотая райская птица, символизирующая заботу о воспитании детей, стремление к счастью, процветанию и благополучию жителей, приносящая отраду.
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Криминал и Великая китайская стена
В своем нынешнем виде Отрадное напоминает скопление старых панельных многоэтажек, среди которых можно иногда встретить кирпичные дома. Сейчас это один из самых густонаселенных районов Москвы: здесь проживает более 180 тысяч человек, в то время как площадь района составляет около 10,1 километра.
Примерная стоимость квадратного метра в Отрадном составляет 245 тысяч рублей — она средняя для старого района, где представлено жилье в основном эконом- и комфорт-класса. Также Отрадное активно застраивают новыми домами.
«Массовая застройка очень раздражает, ведь из-за этого постоянно прибывают новые жильцы, а вот количество муниципальных учреждений не растет», — рассказывает москвичка Алена.
Есть здесь и весьма необычные постройки: например, дом на улице Римского-Корсакова, называемый в народе Великой китайской стеной. Шесть объединенных зданий занимают практически всю улицу и могли бы претендовать на звание самого длинного дома Москвы, если бы не маленькие разрывы между ними.
Контингент в Отрадном разношерстный, но из-за строительства новых домов здесь чаще встречаются семейные пары и молодежь, а иногда даже криминальные элементы.
В свою очередь, местный житель Сергей отмечает не самую лучшую работу полиции на территории района: «Старое Отрадное и северная часть за улицей Декабристов хуже в плане криминала. Периодически происходят кражи в местном супермаркете, какие-то стычки во дворах и парках. Участковых не хватает катастрофически».
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«Купить продукты и лечь спать»
В районе находятся две станции метро: «Отрадное» и «Владыкино». Самыми важными транспортными артериями являются Алтуфьевское шоссе, пересекающее местность с юга на север, а также улица Хачатуряна и Северный бульвар, пролегающие с юго-запада на северо-восток. Местные жители могут пользоваться автобусами и несколькими железнодорожными платформами.
При этом некоторые отмечают, что передвигаются по району вполне комфортно, и дорога до метро, благодаря которому можно попасть в любую часть столицы, занимает у них всего 15 минут.
В целом же инфраструктура Отрадного устроена неплохо. «Тут есть все, чтобы прийти домой, не запачкав ноги, купить продукты и лечь спать», — рассказывает Алена.
В Отрадном построили более 20 школ и около 25 детских садов, есть поликлиника, хватает салонов красоты, сетевых магазинов, торговых центров и супермаркетов, куда можно сходить на шоппинг и запастись сезонными вкусностями. А вот с досугом, по мнению местных, дела обстоят хуже.
В 1992 году в Отрадном было открыто первое в Москве рок-кафе, которое стало центром музыкальной жизни города. Трансляции концертов оттуда проходили по центральному телевидению в «Программе А». Но после убийства одного из основателей кафе оно было закрыто. В целом же заведения, где можно хорошо пообедать, в районе тоже присутствуют: это точки с фастфудом и рестораны с азиатской, европейской и другими кухнями, караоке-бары.
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Парки и достопримечательности
Отрадное богато красивыми храмами. На Каргопольской улице мастерами деревянного зодчества возведен храм Николая Чудотворца. Самое старое культовое сооружение — храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине.
В Отрадном действуют также храмы традиционных конфессий, объединенные в комплекс «Малый Иерусалим», расположенный в долине реки Лихоборки. Особое внимание привлекают мечети — татарская суннитская «Ярдям» из красного кирпича и азербайджанская шиитская «Инам», синагога «Даркей Шалом» и буддийская «Пагода рая» с молитвенным барабаном.
Что касается зон отдыха, то в своей центральной части Отрадное — умеренно зеленый район; также крупные растительные массивы расположены по его краям. Небольшие парки и зеленые зоны, где можно погулять с детьми или домашними животными, в районе тоже есть, но с каждым годом их площадь и количество растительности в них сокращается.
«Мне хотелось бы видеть в районе больше деревьев, поскольку я живу в новостройке», — делится жительница Отрадного Дарья.
В Отрадном располагается несколько примечательных парков, например, «Отрада» с красивой набережной, которую пересекают прогулочные дорожки, и спуском к реке. Также здесь разместили два арт-объекта: скульптуру, изображающую молодоженов, и арку «Лихоборские ворота», выполненную из орешника в стиле лэнд-арт. Авторы проекта — архитектор парка Галина Лихтерова и художник Николай Полисский, один из основателей арт-парка Никола-Ленивец в Калужской области.
Стоит заглянуть и в парк «Чермянка», который Отрадное делит с районом Южное Медведково, где встречаются животные и растения из Красной книги Москвы.
Также на экологию здесь влияют и некоторые предприятия. Например, согласно данным «Гринпис», жители района подвергаются вредному воздействию выбросов мусоросжигательного завода, расположенного на Алтуфьевском шоссе.
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