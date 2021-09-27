РИАМО - 27 сен. Число пользователей мобильного приложения «Добродел» уже превысило 700 тыс. человек, каждую неделю его устанавливают около 2,5 тыс. жителей Подмосковья. Всего в системе «Добродел» зарегистрировались 1,9 млн пользователей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Кроме жалоб, активные жители Подмосковья могут высказывать через «Добродел» свои предложения. С 2015 года прошло 69 тематических голосований и 232 опроса, свой выбор пользователи сделали более 2 млн раз.

«Мобильное приложение «Добродел» сегодня не только позволяет оставлять сообщения по тем или иным вопросам, адресованным администрациям или органам власти. Среди сервисов приложения – настройка уведомлений об отключениях горячей воды, раздел «Народный инспектор» для борьбы с незаконными парковками, сервис «Подмосковные стройки», который дает возможность узнать информацию об объектах строительства, и другие», - сказал министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Он подчеркнул, что сегодня каждый третий житель Подмосковья, зарегистрированный в системе «Добродел», использует мобильную версию сервиса. Скачать ее можно по ссылке.

Система «Добродел» функционирует в Московской области с 2015 года для оперативного решения проблем жителей. Все обращения направляются в Центр управления регионом, где каждую проблему отрабатывает ответственный исполнитель - ведомство, учреждение или муниципалитет.