РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. В подмосковном Подольске перенесли сроки окончания ремонта третьего корпуса Климовского лицея из-за того, что нужно исправить скрытые дефекты несущих конструкций здания, сообщает администрация округа.

В ходе капитального ремонта корпуса №3 лицея Климовска планируют выполнить работы по ремонту и утеплению фасада, ремонту отмостки, внутренних помещений, усилению фундамента, частичной замене перекрытий, полной замене инженерных систем, замене дверей. Также сделать необходимое для пожарной безопасности и антитеррористической защищенности здания. Дополнительно планируют провести благоустройство территории. Общая стоимость работ первоначального контракта – более 73,5 миллиона рублей.

В настоящее время ребята из этого корпуса занимаются в основном здании лицея. Там ранее капитально отремонтировано спортивное ядро. Всего 1 207 учеников лицея учатся в двухсменном режиме в двух зданиях этого общеобразовательного учреждения на улице Рожкова, 6 (основной корпус) и 7 (корпус №2).

В ходе выполнения работ по капремонту выявили скрытые дефекты несущих конструкций здания. Для их устранения пришлось внести корректировки в проектно-сметную документацию и разработать проектные решений по усилению несущих конструкций здания. Поэтому выполнение некоторых работ приостановили до получения положительного заключения государственной экспертизы на документацию по корректировке проекта.