РИАМО - 27 сен. В Одинцовском городском округе обновили покрытие на 9 участках региональных дорог протяженностью около 19 километров, сообщает пресс-служба министерства транспортной и дорожной инфраструктуры Московской области.

На дорогах заменили асфальтобетонное покрытие и бортовой камень, а также укрепили обочины. После получения положительного заключения дорожной лаборатории по качеству работ, будет нанесена разметка.

По просьбам жителей отремонтированы дороги в д. Марьино Одинцовского округа, вблизи д. Раздоры и д. Шульгино, что позволило улучшить условия проезда для более 5,5 тыс. автомобилистов.

Также работы завершены на двух участках Луцинского шоссе («ММК - Аниково - Агафоново - Кубинка»), которое является проездом к ЦКАД для жителей более 10 населенных пунктов и СНТ.

Новое покрытие обустроено и на Можайском шоссе от остановки «Малые Вяземы-1» до ж/д переезда в Больших Вяземах.

Продолжаются работы по ремонту покрытия на автодороге «Горки 2 – Знаменское» с 0 по 2,3 км, ведущей от д. Знаменское к Рублево-Успенскому шоссе.

Ремонтные работы были выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сообщается, что в результате ремонта проезд стал комфортнее для более 35 тыс. автомобилистов.

Кроме того, в округе завершается ремонт муниципальных автодорог. Всего на территории округа отремонтируют 129 участков дорог длиной порядка 92 км, из них 9 региональных дорог протяженностью 19 км включили в программу по нацпроекту и 120 муниципальных дорог длиной порядка 73 км.