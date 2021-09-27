РИАМО - 27 сен. Московские правоохранители отпустили депутата от фракции КПРФ Сергея Обухова, которого ранее задержали в столичной подземке, сообщает ТАСС.

Обухов был задержан в понедельник на станции метро «Партизанская».

По словам Обухова, его задержали по камерам видеосистемы распознавания лиц.

Сергей Обухов - член президиума, секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы от Краснодарского края пятого и шестого созывов, один из основателей Центра исследований политической культуры России, доктор политических наук. Член Коммунистической партии с 1981 года.