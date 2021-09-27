РИАМО - 27 сен. Число пользователей мобильного приложения «Добродел» выросло до 700 тыс. Приложение разработали в 2016 году для удобства жителей и более оперативного решения проблем населения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мобильное приложение «Добродел» сегодня не только позволяет оставлять сообщения по тем или иным вопросам, адресованные администрациям или органам власти. Среди сервисов приложения – настройка уведомлений об отключениях горячей воды, раздел «Народный инспектор» для борьбы с незаконными парковками, сервис «Подмосковные стройки», который дает возможность узнать информацию об объектах строительства и другие», – отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

По его словам, сейчас каждый третий житель, который зарегистрирован на «Доброделе», пользуется мобильным приложением.

Вот уже 6 лет в Подмосковье работает система обратной связи «Добродел». Она нужна, чтобы решать проблем жителей области без бумажной волокиты.

Сейчас в системе зарегистрированы 1,9 млн пользователей, из них 702 тыс. человек - пользователи мобильного приложения. Каждую неделю 2,5 тыс. человек устанавливают себе на мобильный телефон приложение «Добродел».