РИАМО - 27 сен. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин положительно относится к сменяемости власти, передает Газета.ru.

Это мнение он высказал после того, как в Госдуму внесли законопроект, позволяющий губернаторам баллотироваться более двух сроков подряд.

«Здесь нет единой позиции... Законопроект пойдет, когда начнется работа в парламенте, и тогда будет понятна конкретика. Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что «все хорошо в меру». По его словам, этого же принципа придерживается и Владимир Путин.