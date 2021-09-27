РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. Почти 50 врачей и медсестер требуется в медучреждения подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В муниципалитете на сегодняшний день открыты 49 вакансий врачей и среднего медперсонала.

Красногорская городская больница №2 приглашает 7 врачей-педиатров участковых, 10 врачей-терапевтов участковых, 3 врачей-терапевтов кабинета неотложной медицинской помощи, 2 фельдшеров кабинета неотложной медицинской помощи, 7 медсестер в детское отделение, в их числе 2 процедурных, 4 медсестер во взрослое отделение. Вакансии возникли в том числе в связи с открытием новых поликлиник.

Московская областная станция скорой медицинской помощи приглашает на работу 13 врачей скорой медицинской помощи, 2 врачей анестезиологов-реаниматологов и одного врача-педиатра.

Соискатели могут обращаться в отделы кадров медицинских учреждений либо в отдел содействия здравоохранению администрации горокруга Красногорск по телефону: 8(495)563-44-37.

С начала года в медучреждения муниципалитета было трудоустроено 70 специалистов: 42 в КГБ №1, 15 - в КГБ №2, 10 – в Красногорскую подстанцию скорой медицинской помощи и три - в Красногорский кожно-венерологический диспансер.