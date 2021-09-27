РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. В Подольске за минувшие выходные выявили 53 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 16 913 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье с 25 по 27 сентября выявили 3 651 случай заболевания, в том числе 1 330 случаев за минувшие сутки. Всего в Московской области с начала пандемии выявлено 445 268 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 149 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 388 961 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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