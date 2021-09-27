РИАМО - 27 сен. Первое заседание Мособлдумы 7-го созыва состоится 30 сентября, парламентариям предстоит зарегистрировать фракции политических партий парламента, определить количество комитетов, их председателей и заместителей, сообщает пресс-служба думы.

«Повестку предстоящих мероприятий и план законодательной работы только предстоит сформировать, но уже можно сказать, что одним из главных приоритетов работы 7-го созыва станет работа над бюджетом региона на следующий трехлетний период», — сказал председатель Мособлдумы 6-го созыва Игорь Брынцалов.

При этом, согласно Закону «О Московской областной Думе», заседание «открывает старейший по возрасту депутат Думы и председательствует на нем до избрания Председателя Думы», которое будет проходить путем тайного голосования, а кандидатов на эту должность могут выдвигать фракции или любой депутат.

Как только все организационные моменты будут завершены, полномочия депутатского корпуса 6-го созыва автоматически прекращаются.