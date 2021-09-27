РИАМО - 27 сен. С февраля 2021 года пассажиры «Мострансавто» купили на автовокзалах и автостанциях предприятия свыше 2,2 тыс. транспортных карт «Тройка», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На данный момент расплатиться ей жители и гости Московской области могут более чем в 2,7 тыс. автобусов предприятия, курсирующих свыше чем на 700 маршрутах.

В салонах автобусов, где можно рассчитываться картой, размещены информационные стикеры.

Больше всего карт приобрели в МАП №10 г. Королев - более 750 штук. Повышенным спросом они также пользовались в МАП № 2 Коломна и МАП №7 г. Истра, на транспортных объектах которых жители и гости региона суммарно купили около 500 карт.

Стоимость карты «Тройка» составляет 50 рублей. Чтобы использовать ее для оплаты проезда, карту необходимо пополнить. Приобрести ее можно в кассах 31 автовокзала и автостанции «Мострансавто».

Создание единой билетной системы Подмосковья и Москвы — совместный проект правительства Московской области и Москвы, а также Сбербанка. Проезд в автобусах компании возможен только в защитной маске или респираторе.