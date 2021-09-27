РИАМО - 27 сен. Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что нужно отказаться от пластиковой тары для воды, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт считает, что только так можно обезопасить потребителей.

«Например, 85% воды упаковывается в пластиковую тару, которая сама по себе не является безвредной. Она выделяет вредные вещества, особенно при нагревании», — сказал Шапкин.

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно обращать внимание на упаковку воды и ее вредные элементы, а затем – на маркировку продукта. Шапкин отметил, что у воды из пластиковой бутылки и у воды из стеклянной бутылки разные вкусы.