РИАМО - 27 сен. Из квартиры в доме 14 на Набережной улице в Орехово-Зуеве госпитализировали мужчину с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший зарегистрирован во Владимирской области.

По подозрению в нанесении ранения был задержан ранее судимый житель Орехово-Зуева. Преступление было совершено в ссоре во время распития спиртного.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.