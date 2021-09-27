РИАМО - 27 сен. Столичная полиция напомнила мигрантам, что по 30 сентября им необходимо оформить разрешительные документы на ведение трудовой деятельности в РФ или на проживание в стране, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

30 сентября истекает срок обращения в отделы МВД для урегулирования своего правового положения для тех иностранцев, которые прибыли в Россию до 15 марта прошлого года и у которых, по данным на 16 июня 2021 года, нет законных оснований для пребывания на территории страны.

Это также касается тех граждан зарубежных государств, которые не уехали из РФ после возобновления транспортного сообщения со своей страной или со страной, где они постоянно живут.

Иностранцы и люди без гражданства, которые урегулировали свой правовой статус, могут обратиться в территориальные органы МВД для оформления документов на право ведения трудовой деятельности либо проживания.

В отношении тех, кто не оформит необходимые документы, применят меры административного характера.

Иностранцам рекомендовали заранее обращаться за получением документов, чтобы избежать очередей.

Ранее столичные власти сообщали об усилении в городе контроля за мигрантами, которые нарушают общественный порядок.