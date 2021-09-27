РИАМО - 27 сен. В России сохранятся названия должностей глав Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в случае принятия нового закона о региональной власти, сообщает ТАСС.
В понедельник в Госдуму внесли законопроект о региональной власти. Согласно документу, во всех регионах России высшее должностное лицо должно называться главой субъекта РФ, а высший исполнительный орган - правительством субъекта Российской Федерации.
Вместе с тем законопроектом устанавливается, что у должности высшего должностного лица региона может быть дополнительное наименование, связанное с историей или традициями данной территории. Однако дополнительное наименование не может содержать слово «президент».
В РФ могут снять запрет для губернаторов избираться больше 2 сроков подряд>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии