РИАМО - 27 сен. В России сохранятся названия должностей глав Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в случае принятия нового закона о региональной власти, сообщает ТАСС.

В понедельник в Госдуму внесли законопроект о региональной власти. Согласно документу, во всех регионах России высшее должностное лицо должно называться главой субъекта РФ, а высший исполнительный орган - правительством субъекта Российской Федерации.

«Есть нормы, которыми для этих специальных территорий, федеральных территорий, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя предусмотрено отдельное регулирование», — сказал один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Вместе с тем законопроектом устанавливается, что у должности высшего должностного лица региона может быть дополнительное наименование, связанное с историей или традициями данной территории. Однако дополнительное наименование не может содержать слово «президент».

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