РИАМО - 27 сен. 24 сентября завершился этап объективной оценки номинантов московской премии Urban Awards 2021, сообщают организаторы.

В течение трех недель анкеты участников проходили проверку на наличие необходимой проектной и разрешительной документации, соответствия сроков, а также причастности заявленного класса выбранной номинации. Кроме того, специальная «Система объективной оценки» выставила вес и баллы каждому проекту по сотне параметров.

В этом году самой конкурентной номинацией можно назвать «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы», где участвует 25 проектов.

Как считают организаторы, напряженная борьба будет идти в номинациях «Лучший жилой небоскреб Москвы», «Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса» и «Комплекс года с лучшей архитектурой».

Впервые заявки подали: группа «Эталон», MR Group, Sminex, ГК «Инград», «Донстрой», ГК «Кортос», ГК МИЦ, девелоперская группа «Сити-XXI век», AEON Corporation и многие другие компании.

В понедельник с анкетами начинают работать жюри. Первый этап оценки – онлайн-голосование продлится две недели.

После этого результаты будут переданы для проверки независимому консультанту премии – PwC.