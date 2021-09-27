РИАМО - 27 сен. В Подмосковье работают 25 мобильных комплексов, в которых можно сделать прививку от гриппа без предварительной записи вне зависимости от регистрации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как рассказала зампред правительства области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, мобильные пункты вакцинации находятся в местах с максимальной проходимостью. Речь идет о ж/д станциях, территориях рядом с ТЦ, МФЦ и других общественных местах.

«Мы понимаем, что это удобный формат для жителей и гостей Подмосковья, поскольку вакцинация не займет много времени. Всего прививку от гриппа в регионе сделали уже более 400 тыс. человек», - отметила Стригункова.

Чтобы привиться от гриппа, нужно предоставить паспорт и полис ОМС. Врач осмотрит перед тем, как сделать инъекцию.

Раннее медики советовали ставить осенью прививки от гриппа и коронавируса. Но между вакцинациями нужно сохранить интервал.

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