РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. Порядка 15 тыс. жителей подмосковного Красногорска прошли вакцинацию от гриппа в сентябре, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В понедельник глава округа Алексей Спасский провел традиционное оперативное совещание с руководителями подразделений и профильных служб муниципалитета.

Важной темой обсуждения стали заболеваемость ОРВИ и темпы вакцинации. Начался сезон простуд, количество вызовов врача на дом увеличилось кратно, поэтому важно не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, а при первых же симптомах любого вирусного заболевания не подвергать риску окружающих и остаться дома.

Самый надежный способ обезопасить себя и близких – вакцинация. Прививку от коронавируса уже сделали 116 тыс. красногорцев, от гриппа за сентябрь привились 15 тысяч человек. Работают и пункты вакцинации, и мобильные выездные бригады. Оформить заявку можно в медучреждении, либо в отделе содействия здравоохранению: 8(495)563-44-37.

В пресс-службе Красногорской горбольницы №1 сообщили, что привиться от гриппа можно во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях лечебного учреждения. Взрослому населению доступны современные отечественные вакцины «Флю-М» и «Совигрипп».

Привиться от гриппа можно, обратившись в регистратуру поликлиники, к участковому врачу-терапевту или фельдшеру, в кабинет профилактики. ​Также работают мобильные пункты вакцинации.

Интервал между вакцинациями от COVID-19 и против гриппа должен составлять один месяц. Особенно важно привиться тем, кто находится в группе риска.