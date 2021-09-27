РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 сен. В центре единоборств СК «Строитель» состоялся турнир городского округа Мытищи по спортивной греко-римской борьбе, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физкультуре и спорту администрации горокруга.

Турнир посвящен памяти первого всенародно избранного главы, почетного гражданина Мытищ Анатолия Астрахова. В турнире приняли участие 100 спортсменов из разных городов Московской области.

На церемонии открытия заместитель главы Мытищ, заслуженный работник по физической культуре, спорта и туризма Московской области - Владимир Агеев от имени главы муниципалитета Виктора Азарова поприветствовал участников соревнований и вручил тренеру Хрулеву Олегу благодарность министра физической культуры и спорта Московской области.

Спортивную школу муниципалитета представляли 20 воспитанников тренеров Хрулева и Алиева, которые показали следующие результаты в своих весовых категориях: 1 место — Айрапетян Вруйр (в весовой категории 32 кг.); 3 место — Шишканов Алексей (в весовой категории 32 кг.); 3 место — Шелемех Богдан (в весовой категории 32 кг.); 3 место — Клоян Арен (в весовой категории 38 кг.); 3 место — Пискарев Максим (в весовой категории 41 кг.); 2 место — Абдурагимов Даниял (в весовой категории 48 кг.); 3 место — Усачев Александр (в весовой категории 57 кг.); 2 место — Адылбеков Арсен (в весовой категории 68 кг.).