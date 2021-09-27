РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. В микрорайоне Климовск Подольска в школе №5 во время капремонта реконструируют пищеблок и сделают столовую полного цикла, в которой будут готовить горячее питание, сообщает администрация округа.

Ремонт проводят в рамках реализации государственной программы «Образование Подмосковья» по проекту «Современная школа». За счет средств муниципального бюджета обновят материально-техническую базу школы №5, закупят мебель и современное оборудование.

Благодаря замене инженерных коммуникаций в школе появится горячая вода. Реконструируют пищеблок, так раньше еду готовили в других учреждениях и привозили в школу. Теперь здесь будет сырьевая столовая полного цикла, в которой можно будет готовить завтраки и обеды для школьников. Таким образом, в округе выполнят поручение президента РФ Владимира Путина об обеспечении горячим питанием учащихся начальной школы.

Замене подлежат инженерные коммуникации, покрытие полов, сантехника. Отремонтируют потолки и стены помещений, фасад здания, корпус мастерских. Проведут мероприятия по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Благоустройство затронет всю территорию школы, включая стадион. Общая стоимость работ – более 153 млн. рублей. Завершится ремонт к концу декабря текущего года. Работы выполняют строго по графику.

«Мы долго ждали этого ремонта, хочу поблагодарить главу городского округа Подольск Николая Пестова и комитет по образованию администрации за поддержку, без которой мы вряд ли бы вошли в госпрограмму. За все прошедшие годы существования школы капитального ремонта в ней не было. Сегодня мы возлагаем большие ожидания на капремонт, поскольку он охватывает все сферы образовательного процесса», - сказала директор школы Елена Гончарук.

В рамках капремонта обновят и учебное оборудование. Появится новый мобильный лингафонный кабинет иностранного языка, второй кабинет информатики. Цифровые лаборатории для занятий проектной деятельностью приобретут для кабинетов химии, физики, биологии. Новое музыкальное оборудование появится в актовом зале. Особое внимание уделят мастерским, которые сохранили, чтобы ребята могли приобретать трудовые навыки на практике.

В течение 2017 и 2018 годов здание школы обследовали, а в 2019 и 2020 годах – провели госэкспертизу. 1 июня подрядчики приступили к капремонту учреждения. Одна подрядная организация ООО «Стройуниверсал» выполняет работы по капитальному ремонту здания школы, а другая ООО «Аврал» – по капитальному ремонту мастерских.