РИАМО - 27 сен. В Подмосковье завершили 18 проектов по наружному освещению сельских территорий, их общая стоимость составила более 11 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В текущем году в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в Подмосковье завершен запланированный объем работ по благоустройству сельской местности. В частности, закончены 18 проектов по организации наружного освещения территорий в 6 городских округах - Кашира, Клин, Можайский, Рузский, Сергиево-Посадский и Серпухов», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что жители в основном просили сделать освещение по маршрутам движения, на дорогах, в местах отдыха. Общая протяженность сетей составила 23 км.

Реализация проектов коснулась более 5,6 тыс. жителей. По словам министра, благоустройство сельских территорий повысит культурную, социальную, экологическую значимость мест проживания и отдыха в регионе.