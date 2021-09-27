РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. Состояние пожарных гидрантов и водоемов на территории садоводческих товариществ подмосковного Красногорска проверят до 15 октября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В понедельник глава округа Алексей Спасский провел традиционное оперативное совещание с руководителями подразделений и профильных служб муниципалитета.

Одним из главных в повестке дня стал вопрос подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду. Начальник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Роман Мирошниченко напомнил о необходимости проверки пожарных гидрантов и водоемов в СНТ. В округе их почти 1,5 тысячи. Акты об исправности балансодержатели объектов обязаны представить не позднее 15 октября. Спасский поручил руководителям профильных подразделений администрации держать этот вопрос на особом контроле.

Кроме того, оперативные службы и предприятия округа готовятся к масштабным учениям по гражданской обороне, они пройдут 6 октября. В этот же день состоится проверка комплексной системы оповещения населения.