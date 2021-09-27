РИАМО - 27 сен. Собственник участков сельскохозяйственного назначения в подмосковной Шаховской был оштрафован на 10 тыс. руб. за невыполнение предписания Россельхознадзора в установленный срок. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Установить нарушения удалось в ходе проверки, проведенной Россельхознадзором летом 2021 года. В результате проверки было выявлено, что собственник не выполнил предписание в установленный срок.

Владелец не провел комплекс агротехнических, агрохимических, фитосанитарных и прочих необходимых мероприятий по введению земельных участков, общей площадью 74,4 га, в сельхозоборот, сохранению почвы и ее плодородия.

За выявленные нарушения в отношении собственника земель был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы административного дела переданы в мировой суд для принятия решения. Выдано повторное предписание для устранения выявленных нарушений, а позднее и штраф в размере 10 тыс. руб.