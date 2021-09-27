РИАМО - 27 сен. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Гейер» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение от Обуховской средней общеобразовательной школы о внесении сведений в отношении ООО «Гейер» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа заказчика от заключения контракта на выполнение работ по ремонту кровли школы.

Управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Гейер» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, фирма обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Гейер» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.