РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 сен. В городском округе Мытищи 3 октября пройдет экологическая акция по сбору вторсырья, сообщается в Instagram-аккаунте ТРЦ «4Daily».

Акция по сбору вторсырья по списку Собиратора пройдет около ТРЦ «4Daily» со стороны ул. Колпакова с 11:00 до 13:00. Участников просят рассчитывать время и приходить именно в эти часы приема (не позже).

Если участники только начинают свой рсо-путь, а инструкция кажется пока не совсем понятной, то следует посмотреть подсказки в сохраненных сторис «РАЗДЕЛЯЙ» в Instagram-аккаунте @ecooperacia. Также можно задать ребятам вопросы в чатах и в direct-сообщениях.

Ссылка на инструкцию, что принимают и как подготовить вторсырье.