РИАМО - 27 сен. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Гринландия» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение от МБУ «Парк отдыха г. Видное» о внесении сведений в отношении ООО «Гринландия» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение проектных изысканий и разработку проекта освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности для нужд парка.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Гринландия» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Гринландия» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.