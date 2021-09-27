РИАМО - 27 сен. Арбитражный суд передал права на ЖК «Новая жизнь» в Красноармейске Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства региона.

ЖК «Новая жизнь» – это два монолитно-кирпичных 17-этажных дома общей площадью свыше более 18 тыс. кв. на 238 квартир и одного панельного дома высотой 10 этажей. Дома должны были быть достроены еще 7 лет назад, но застройщик ЗАО «ДВМ группа» построил только панельный дом.

В настоящее время к восстановлению прав подключился Федеральный фонд защиты прав дольщиков. Конкурсным управляющим сформирован реестр требований участников строительства, куда включили около 220 дольщиков. Была проведена строительно-техническая экспертиза и инструментальное обследование ЖК «Новая жизнь», достигнуто соглашение о финансировании.

Сейчас строительная готовность объекта порядка 45%. Летом этого года наблюдательный совет Фонда решил о целесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства. На основании результатов независимых экспертиз Фонд произвел расчеты размера возмещения и достроя, из полученных сумм выбрана наименьшая.

Для того, чтобы достроить жилые дома №№8 и 8А, по предварительным расчетам, потребуется порядка 188 млн руб., а на возмещение – 662 млн. руб.

«Сейчас гарантом того, что ЖК «Новая жизнь» будет достроен, выступает государство. Разработан пошаговый механизм восстановления прав дольщиков. Как только мы получаем права застройщика, нам открывают финансирование, запускается активная стадия процесса – та самая, которую так ждут дольщики», - рассказал глава регионального Фонда Вячеслав Бетин.

Срок завершения строительства ЖК «Новая жизнь» - IV квартал 2023 года.