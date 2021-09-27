РИАМО - 27 сен. В столичном районе Новокосино благоустроили территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку. В состав нового общественного пространства вошли зоны для активного и спокойного отдыха, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

На территории оборудовали детскую игровую зону и площадку с уличными тренажерами, скейт-парк и памп-трек для любителей экстремального спорта, а также велосипедную дорожку.

Также общественное пространство озеленили. Здесь высадили свыше 2,6 тыс. кустарников, в ближайшее время высадят еще около 100 деревьев.

Кроме того, устроена дорожно-тропиночная сеть, установлено более 100 опор наружного освещения, обустроена зона со скамейками, площадка со столами и лавочками для пикников. Благоустроен и наполнен водой пруд. Также на территории оборудована площадка для выгула и дрессировки собак.

Название для нового общественного пространства выберут сами горожане в ходе голосования на онлайн-площадке «Активный гражданин».