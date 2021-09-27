РИАМО - 27 сен. Новый детский сад на Вольной улице в столице, который достроили в апреле, сейчас передают в собственность города. Он войдет в состав школы №1362 и откроется осенью, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр столицы Сергей Собянин встретился с будущими воспитателями – призерами чемпионатов WorldSkills – и осмотрел новый детский сад.

«Детские садики Москвы посещают 430 тыс. малышей, о которых заботятся порядка 30 тыс. воспитателей и множество работников других профессий. Работа воспитателя очень важна и заслуженно пользуется огромным уважением среди родителей. <…> Молодым девчатам и ребятам, которые сегодня учатся профессии воспитателя, я желаю успехов. Мы будем создавать максимум возможностей, чтобы вы могли реализовать себя в своей профессии и принести пользу детям», — сказал Собянин.

Детский сад на Вольной улице построили за счет внебюджетных источников. Сейчас завершается передача детсада в собственность Москвы. Первыми воспитанниками дошкольной организации станут дети из ЖК «Семеновский парк».

Дошкольное образование в Москве

В столице также организована сеть семейных детских садов. Они находятся в квартирах многодетных семей, туда могут быть зачислены и дети из других семей. В Москве свыше 1,1 тыс. таких детсадов, туда ходят 3,6 тыс. детей. В городе также работают и частные детсады.

Власти столицы продолжают строительство детсадов в новых жилых кварталах и в тех районах, где не хватает дошкольных организаций. С 2011 года в Москве возвели 321 детсад. 1 сентября этого года открылись 9 новых дошкольных организаций. В 2021-2023 годах планируется возвести еще несколько десятков детсадов.

Свыше 150 столичных школ реализуют проект «Дошкольное пространство без границ». Благодаря применению мобильных перегородок групповую трансформируют в спальню, комнату для занятий, игровую и так далее.

Кроме того, в городе проводят чемпионат KidSkills. Его юные участники, в возрасте от 5 до 10 лет, знакомятся с современными профессиями. В этом году чемпионат проводят в очно-дистанционном формате.

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