Власти Москвы приняли окончательное решение о строительстве Рублево-Архангельской линии метро. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин. Мэр Москвы подчеркнул, что северо-запад столицы в достаточной мере обеспечен классическим подземным и новым наземным метро, при этом Арбатско-Покровская и Таганско-Краснопресненская ветки подземки перегружены. Поэтому планируется приступить к строительству новой линии в ближайшее время. Подробности – в материале РИАМО.

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Когда начнется строительство

Первый участок от «Делового центра» до «Шелепихи» уже построен и пока работает в составе Большой кольцевой линии метро. Прокладка следующей части от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» намечена на начало 2022 года. Длина участка составит 12,6 километра.

На втором этапе строительства возможно возведение станций «Рублево-Архангельское» и «Ильинская» на территории городского округа Красногорск.

Всего планируется построить около 19 километров новой подземной транспортной артерии. Она станет 16-й линией метро по счету. Предполагаемая дата окончания строительства намечена на конец 2027 года.

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Шесть станций – шесть пересадок

На первом этапе строительства Рублево-Архангельской ветки появятся шесть новых станций. На сайте мэра Москвы сообщается, что после завершения работ с нового радиуса можно будет сделать шесть пересадок – на БКЛ, Арбатско-Покровскую, Солнцевскую и Филевскую линии метрополитена, а также на МЦК и МЦД-1.

Первая из станций – «Звенигородская» («Пресня»). Ее построят в районе Хорошево-Мневники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. У станции будет семь выходов к уже существующей и возводимой жилой и общественной застройке, а также остановкам наземного пассажирского транспорта.

Станцию «Карамышевская» («Проспект Маршала Жукова») построят вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. Ее соединят переходом со станцией БКЛ «Народное ополчение».

Параллельно улице Маршала Тухачевского напротив бульвара Генерала Карбышева будет находится станция, названная в честь легендарного военачальника, героя Великой Отечественной войны. Согласно проекту, за станцией «Бульвар Карбышева» с двумя выходами предусмотрены тупики для оборота и отстоя составов.

Остановка метрополитена с красивым названием «Живописная» будет иметь один наземный выход рядом с территорией учебного спортивно-оздоровительного комплекса «Октябрь» на улицы Паршина и Живописная.

На Строгинском бульваре появится еще одна станция «Строгино». Остановочный пункт построят параллельно одноименной станции Арбатско-Покровской линии. Их свяжет подземная пересадка.

На территории Московской области, сразу за МКАД, построят станцию «Липовая роща» («Троице-Лыково»), единственный наземный выход которой будет расположен рядом со зданиями ЖК «Спутник». Поблизости планируется возвести международный финансовый центр «Рублево-Архангельское».

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Перспективы развития районов у метро

пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа Москвы

По мнению специалистов стройкомплекса Москвы, новая линия метро улучшит транспортное обслуживание тех, кто проживает или работает в районах Митино, Строгино и Хорошево-Мневники. Для них время в пути сократится в среднем в 1,5 раза.

«В первую очередь положительный эффект почувствуют те, кто живет в домах на проспектах Маршала Жукова и Маршала Тухачевского, а также на бульваре Генерала Карбышева. Там жилые кварталы расположены рядом с Москвой-рекой и несколькими парками, но в то же время недалеко от исторического центра столицы. Жилье там пользуется спросом и сегодня, а с улучшением транспортной доступности эти районы станут еще привлекательней», – считает доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.

С ним согласен генеральный директор ООО «Планета Недвижимость» Александр Саяпин.

«Этот район популярен для покупки недвижимости. Причины: благоприятная роза ветров и отсутствие предприятий тяжелой промышленности. Это делает его экологически чистым. Цены на недвижимость здесь процентов на 10-15 выше, чем на аналогичное жилье в других районах столицы, удаленных от центра на такое же расстояние», – говорит эксперт.

По его мнению, стоимость жилья в том или ином районе Москвы традиционно начинает расти после официального объявления властей о прокладке там метро. А после завершения строительства цена увеличивается по отношению к стартовой на 30-40%. Территория, где пройдет новая линия метрополитена, в этом смысле не является исключением.

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Метро в Красногорске

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, не исключается продление новой ветки метро за МКАД. На сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы сообщается, что в течение 2022 года планируется подготовить градостроительные решения по участку линии от станции «Липовая роща» до станций «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». Активное же строительство начнется в 2023 году.

«Проект строительства метро в Красногорске долгожданный, можно сказать, исторический. Летом обсуждали его с заместителем главного архитектора Москвы. Держу проект на особом контроле, администрация нашего округа со своей стороны окажет максимальное содействие на каждом этапе проектирования и строительства», – сказал глава городского округа Красногорск Алексей Спасский.

В районе Ильинского и Новорижского шоссе есть много новых густонаселенных жилых кварталов, и продолжается активная жилищная застройка, поэтому наличие метро здесь кране актуально.

«Развитие транспортной инфраструктуры – безусловно нужное и важное направление. Наша семья проживает в поселке Архангельское. Ближайшие станции метро – «Строгино» и «Тушинская». Чтобы добраться до них на общественном транспорте, требуется достаточно большое время. В рамках же строительства второго участка «Рублево-Архангельской» линии появятся две новые станции в районе Захарковской поймы и в районе деревни Гольево, практически рядом с домом. По-моему, прекрасная перспектива для тех, кто активно пользуется метрополитеном!» – прокомментировала жительница городского округа Красногорск Юлия Ивлева.

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Урбанизация: плюсы и минусы

Эксперты сходятся во мнении, что открытие столичного участка Рублево-Архангельской ветки метро будет иметь положительный эффект. А вот перспективы строительства второго пускового участка вызывают некоторые опасения.

«Жители Красногорска и сопредельных с ним территорий Подмосковья в целом выиграют от того, что появится высокоскоростная транспортная артерия. Время, которое многие из них тратят на дорогу до работы и обратно, значительно сократится. Возможно, воплотятся в жизнь планы по строительству в этом районе офисных центров. Но есть и очевидные минусы проекта, связанные не с самим метро, а с возможными последствиями урбанизации», – считает Александр Цыганов.

Он полагает, что улучшение транспортной доступности может привлечь туда застройщиков. Появятся новые кварталы многоэтажек и, как следствие, увеличится нагрузка на природу. А это вряд ли порадует коренных жителей.

«Поэтому, перед трассировкой второго участка необходимо провести общественные слушания, рассказать жителям о положительных сторонах проекта, выслушать их замечания и в итоге найти компромисс», – подытожил эксперт.

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