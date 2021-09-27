РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. Над Лохиным островом в подмосковном Красногорске впервые пролетел кобчик - самый мелкий дневной пернатый хищник России, занесенный в Красную книгу, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Интересное наблюдение сделали орнитологи в памятнике природы «Лохин остров», расположенном на территории городского округа Красногорск: впервые над заповедными землями зафиксирован пролет кобчика. Это дает основания предполагать, что ареал редчайшей птицы расширяется.

«Наблюдение тем более интересное, что именно кобчик был избран Союзом охраны птиц России символом 2021 года. До этого символом был журавль», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, состояние популяции кобчика вызывает серьезные опасения.

«По мнению орнитологов численность этой птицы в Европейской части России – всего около 20 тысяч пар. Кобчик был занесен в Красную книгу Московской области уже 30 лет назад, а с прошлого года он значится и в Красной книге России», - пояснил Разин.

Птице года в России посвящаются эколого-просветительские мероприятия и природоохранные акции.

Кобчик – одна из наиболее интересных птиц. Маленький, размером меньше голубя, он обладает редкой смелостью и может вступить в единоборство за территорию даже с цаплей или журавлем. Кроме того, в сообществах кобчиков царит социальная ответственность: если опасность грозит кладке или птенцам, то все взрослые птицы будут отважно защищать своих. Самец кобчика никогда не бросит самку, высиживающую яйца, и будет кормить ее и птенцов, пока это необходимо.

Памятник природы «Лохин остров» был создан в 1986 году и реорганизован в 2017 году. Это уникальный природный комплекс аллювиальных и древнеаллювиальных равнин, который включает пойменные угодья и котловину реликтового озера Глухая яма. Здесь установлено обитание 130 видов позвоночных, что составляет около трети всего видового разнообразия Подмосковья. В памятнике обитает 14 видов краснокнижных птиц, а также охраняемые в области обыкновенный уж и бабочка червонец непарный.