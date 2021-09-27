РИАМО - 27 сен. В понедельник московские воспитатели отмечают свой профессиональный праздник, в столице насчитывается 30 тыс. таких специалистов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник назвал эту работу сложной и благородной.

Еще в столице работают помощники воспитателей, дефектологи, психологи, логопеды.

«Огромное спасибо, что вы заботитесь о малышах, пока родители на работе», — написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что воспитатели помогают детям сделать первые шаги в жизни, учат их дружить.