РИАМО - 27 сен. В Московской области зарегистрировано 15 218 обращений жителей в медучреждения из-за укусов клещей с начала сезона, наибольшее количество случаев зарегистрировано в Дмитровском округе (1304), в Коломне (909) и в Раменском округе (878), сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В прошлом году количество обращений жителей региона из-за укусов клещей за аналогичный период было больше – 15726. Особенно уменьшилось число выявленных случаев среди детей – 3690 случаев зарегистрировано в 2021 году, а в 2020 году – 4621 случай.

Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных на 6 120 клещах, во всех особях отсутствовал возбудитель клещевого вирусного энцефалита. В 10,8% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,8% - гранулоцитарного анаплазмоза человека и в 0,1% — моноцитарного эрлихиоза человека.

За восемь месяцев текущего года в Подмосковье зарегистрировано 87 случаев болезни Лайма, вызванной укусами клещей, в т. ч. 1 случай у ребенка, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года (133 случая, в т. ч. 8 среди детей). Не выявлено ни одного случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проведены акарицидные обработки на территории площадью 3 903 га.

Кроме того, лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. По состоянию на 23 сентября 2021 года, против клещевого энцефалита вакцинировано 8 857 человек, в т. ч. 2 830 детей.