РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. Свыше 400 «комплектов новосела», в которые входят подарочные карты от строительных магазинов и информационные брошюры, вручили покупателям квартир в ЖК в Красногорске, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Покупатели квартир в миниполисе Серебрица в городском округе Красногорск вместе с ключами от квартир получают комплекты новосела от правительства Московской области. Застройщик «Сити-XXI век» выдал уже 440 комплектов с подарочной картой новым жильцам.

Подпроект «Новоселы Подмосковья» создан в рамках проекта правительства региона «Чуткая власть». Покупателям квартир в новостройке Московской области вместе с ключами вручают приветственный комплект.

В него входят: подарочная карта, лифлет и справочник. Подарочная карта предоставляет уникальные предложения для новоселов от торговых сетей: Leroy Merlin, «Петрович», «Твой дом» и OBI.

Лифлет – информационная брошюра с перечислением предложений для обустройства нового дома, скидок и бонусов от магазинов-участников. Справочник новосела – цветной буклет, который будет интересен для всей семьи. Дети смогут использовать его как книжку-раскраску, а взрослые - как источник информации, в котором можно найти контакты ближайших МФЦ, поликлиник, школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, культуры и досуга муниципалитета, в котором теперь новоселы будут жить.