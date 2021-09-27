РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. На форуме «PROтуризм» на площадке музея «Новый Иерусалим» стенд Подольска стал одним из самых посещаемых, гостям предлагали информационные буклеты и сувениры к 240-летию округа, сообщает администрация округа.

Делегация Подольска приняла активное участие в сессиях, панельных дискуссиях и тренингах по вопросам развития туризма в Московской области. Большой интерес у посетителей вызвали такие объекты, как усадьба Дубровицы, храмы, усадьбы, музеи, памятники архитектуры, а также современные объекты — КПЦ «Дубровицы», «Бани Алексеева», конно-спортивный клуб «Фаворит», загородные клубы «Айвенго» и «Золотой сазан».

Активное участие в подготовке к форуму приняли сотрудники комитета по культуре и туризму совместно с учреждениями и предприятиями туриндустрии городского округа.

Мероприятие организовало Правительство Московской области при поддержке Ростуризма. В форуме приняли участие более 500 профессионалов индустрии туризма и гостеприимства.