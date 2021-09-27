РИАМО - 27 сен. Министерство финансов РФ поддержало инициативу о трансформации «замороженной» накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную систему (НПО, негосударственное пенсионное обеспечение). Об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным источников издания, у главы Минфина России Антона Силуанова прошло совещание, посвященное этой теме. Так, было поддержано введение системы гарантирования прав участников добровольных программ пенсий, отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи.

В Минфине России также согласились реализовать концепцию по преобразованию «замороженного» накопительного компонента обязательной пенсии в стандартизированную схему НПО, которая будет работать по единым правилам.

В рамках этой схемы будет неснижаемый остаток в виде первоначального взноса из ОПС, стимулирование дальнейших взносов с помощью налоговых вычетов и софинансирования. Права собственности на накопительную часть пенсии передаются гражданам, в системе не будет центрального администратора.

Переход от обязательной пенсии на добровольную схему будет проводиться по желанию застрахованных граждан и будет строиться на договорных отношениях с негосударственным пенсионным фондом. Это будет аналогично отношениям с банками по депозитам.

По данным источников издания, Силуанов придерживается мнения, что начальный взнос от государства нужно предусмотреть для всех, кто стал участником новой системы. Софинансирование, по мнению министра, нужно определять в зависимости от дохода гражданина: чем больше доход, тем меньше средств от государства.

Окончательное решение по идее этой реформы будут принимать как минимум на уровне правительства страны.

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