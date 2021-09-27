РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. Несовершеннолетний пассажир получил травмы при столкновении 2 автомобилей в подмосковном Красногорске, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, 25 сентября на 24 километре автодороги М-9 «Балтия» в Красногорске произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир получил ранения.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.