РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. В Подольске на базе инновационного корпуса МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» прошла практическая часть стажировки региональных управленческих команд по профпрограмме «Эффективные механизмы управления качеством образования на региональном и муниципальном уровнях», сообщает администрация округа.

В мероприятии приняли участие сотрудники министерств и региональных центров развития образования, директора школ Московской, Воронежской, Костромской, Калужской, Иркутской, Оренбургской, Липецкой, Архангельской, Челябинской, Кемеровской областей, республик Алтай, Бурятия, Удмуртия, Тыва, Крым, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа.

Управленческая команда гимназии представила свой опыт и лучшие практики в области внутренней системы оценки качества образования. Директор гимназии Наталья Квашенникова познакомила коллег с результатами образовательной деятельности, достигнутыми гимназией. Высокий уровень качества образования подтверждается фактом вхождения гимназии в ТОП-100 лучших школ Московской области на протяжении нескольких лет, в ТОП-75 «Умные школы» в 2020 году.

На семинаре представили практики управления на основе анализа данных. В том числе систему работы по оценке достижения метапредметных и личностных результатов обучающихся. Особое значение для достижения высоких результатов имеет организация профильного обучения по индивидуальным учебным планам.

Развитие гибких навыков идет на занятиях в Летней школе в первой половине июня. Практические навыки в области филологии, естественных и технических наук, а также работа в команде, постоянная коммуникация и критическая оценка своей деятельности помогают формировать важнейшие личностные качества. Этой же цели служит и музейная педагогика. В гимназии два музея — Подольских курсантов и этнографический, в работе которых принимают участие гимназисты. Обращение к истории малой родины, к памяти ее героев помогает формировать гражданскую идентичность и ответственность, уважение к культуре и истории своей страны, патриотизм.

Прошедшее в Подольске мероприятие получило высокую оценку его гостей. Они выразили благодарность руководителю и коллективу образовательной организации, а также представителям органов управления образованием Подольска.