РИАМО - 27 сен. В доме в Ногинске, в котором в начале сентября произошел взрыв, спасли еще одного кота. Питомец забрался в котоловушку, установленную на 2 этаже, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.
Кота спасли и передали старшей по дому.
Ранее Бородин спас с первого этажа дома кошку Мусю. Он отмечал, что спасает питомцев сам и не допускает к этим работам своих сотрудников из-за высокой опасности для их жизни.
Во время эвакуации жильцов дома большую часть питомцев забрали из здания. В первые дни после ЧП была проведена серия спецопераций по спасению животных.
Всего было спасено 6 питомцев: 3 кошки, 1 котенок, собака и попугай в клетке. По данным на понедельник, в доме могут оставаться еще 2 кошки.
Ситуация осложняется высоким риском обрушения. Специалисты подрядной организации фонда капремонта Московской области поэтапно разбирают завалы и укрепляют здание. Спасательная операция продолжается.
Взрыв в доме в Ногинске случился утром 8 сентября. Это привело к обрушению стен на 2,3 и 4 этажах, на 5 этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Погибли 7 человек.
Аварийно‑спасательные работы на месте ЧП завершили 9 сентября. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших из-за взрыва газа в доме в Ногинске получат компенсации.
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