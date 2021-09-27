РИАМО - 27 сен. В доме в Ногинске, в котором в начале сентября произошел взрыв, спасли еще одного кота. Питомец забрался в котоловушку, установленную на 2 этаже, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Кота спасли и передали старшей по дому.

«К сожалению, домашние животные при виде человека не бросаются к нам в объятья, а, наоборот, пытаются спрятаться еще лучше. Поэтому для их поимки используем специальные устройства для отлова, предоставленные волонтерами», - сказал руководитель подрядной организации ООО «СтройМонтаж СП», проводящей работы на доме 9А по улице 28 Июня в Ногинске, Руслан Бородин.

Ранее Бородин спас с первого этажа дома кошку Мусю. Он отмечал, что спасает питомцев сам и не допускает к этим работам своих сотрудников из-за высокой опасности для их жизни.

Во время эвакуации жильцов дома большую часть питомцев забрали из здания. В первые дни после ЧП была проведена серия спецопераций по спасению животных.

Всего было спасено 6 питомцев: 3 кошки, 1 котенок, собака и попугай в клетке. По данным на понедельник, в доме могут оставаться еще 2 кошки.

Ситуация осложняется высоким риском обрушения. Специалисты подрядной организации фонда капремонта Московской области поэтапно разбирают завалы и укрепляют здание. Спасательная операция продолжается.

Взрыв в доме в Ногинске случился утром 8 сентября. Это привело к обрушению стен на 2,3 и 4 этажах, на 5 этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Погибли 7 человек.

Аварийно‑спасательные работы на месте ЧП завершили 9 сентября. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших из-за взрыва газа в доме в Ногинске получат компенсации.

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