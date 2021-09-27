РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 сен. Первенство Подмосковья по киле среди молодежи прошло в Щелкове, за звание чемпиона Подмосковья сражались команды из разных городов области, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Кила — русская командная игра с мячом. Побеждает та команда, которая занесет мяч в руках в зачетную зону противника, которая называется «город».

Победителями стала команда «Крылья» из поселка Монино, второе место завоевала команда «Фрязино» из городского округа Фрязино, бронзу получила команда «Легион» из городского округа Лосино-Петровский.