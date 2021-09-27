РИАМО - 27 сен. Жители Реутова впервые могут сделать прививку от сезонного гриппа, помимо поликлиник, в любом из 3 крупных торговых центров города, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Мы приняли решение сделать вакцинацию от сезонного гриппа такой же доступной и легкой, как и проходящую прививочную кампанию против новой коронавирусной инфекции. В медицинских пунктах, открытых, помимо городских поликлиник, в трех торговых центрах города, можно сделать укол без предварительной записи», - сказал Каторов.

Он уточнил, что для профилактики сезонного гриппа в Реутове применяются современные вакцины «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М». Прививочные кабинеты в торговых центрах «Реутов Парк», «Экватор» и «Шоколад» работают с 14:00 до 20:00 по будням и с 12:00 до 20:00 по выходным дням.Также вакцинация взрослого населения проходит в городской поликлинике №2 (Юбилейный проспект, 17) ежедневно с 14:00 до 20:00 и в городской поликлинике №1 (ул. Гагарина, 4).

Прививки детям сделают в детской поликлинике (Садовый проезд, 7) и в детском отделении поликлиники №2, там же вакцинацию могут пройти те, кто готовится стать мамой. Направление для этого необходимо получить у терапевта женской консультации.