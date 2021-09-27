РИАМО - 27 сен. Одобрено строительство улично-дорожной сети для соединения Северо-Восточной хорды и улицы Курганской, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участок улично-дорожной сети находится в районах Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово, Измайлово и Преображенское.

Ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии столицы, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что транспортно-планировочным решением предусмотрено создание проезжих частей, эстакады, тротуаров, велодорожек, неземного пешеходного перехода, размещение светофоров, остановочных пунктов и других объектов транспортной инфраструктуры.

В рамках проекта предусмотрено строительство улиц местного и районного значения общей протяженностью 8,4 км.