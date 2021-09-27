РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 сен. Будущим мамам Королева 29 сентября расскажут о правильном уходе за новорожденными, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

Бесплатная лекция в рамках работы «Школы мам» пройдет 29 сентября с 15:00 до 16:00 в конференц-зале Королевского роддома.

Лекцию на тему «Уход за новорожденным» проведет заведующая отделением новорожденных Анна Медведева. Доктор расскажет о физиологических особенностях новорожденного, о первом месяце жизни ребенка, его развитии и росте, об особенностях ухода.

Для тех,кто ранее не записывался в Школу мам, необходима предварительная запись по WhatsApp 8(999)929-37-89 (в сообщении написать фамилию,имя с пометкой «Школа мам»).