РИАМО - 27 сен. В Одинцовском округе прошел юбилейный, Х Елисаветинский крестный ход. В этом году он посвящен 130-летию перехода в православие великой княгини Елизаветы Федоровны и 130-летию назначения великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Уникальный маршрут

Ежегодное духовное событие проводится по инициативе фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при традиционной поддержке администраций Одинцовского округа и Красногорска, а также при участии прихода храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово.

Оно посвящено памяти святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, тезоименитство которой в день святой праведной Елисаветы приходится на 18 сентября.

«Елисаветинский крестный ход идет по уникальному маршруту. Он объединяет два старинных села императорского имения Ильинское и Усово. Участники идут мимо исторических зданий, которые реставрируются Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом. Обязательным условием является переправа через Москву-реку на плотах и по понтонному мосту», - рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

В усадьбу Ильинское-Усово августейшая чета Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны прибыла сразу после венчания в 1884 году. Здесь началось приобщение великой княгини к православным традициям, вере и русской народной культуре.

Юбилей присоединения принцессы Эллы к православию

«Мы посвятили свой десятый Елисаветинский крестный ход 130-летию присоединения Гессен-Дармшадтской принцессы Эллы к православию. Это знаменательное событие произошло в Лазареву субботу в 1891 году в церкви Рождества Христова Сергиевского дворца в Санкт-Петербурге... Елизавета Федоровна после своего святого венчания 3 июня прибыла со своим супругом в Сергиевский дворец. Это было сложное решение для Елизаветы Федоровны, потому что протестантские корни этого семейства были известны во всем мире, этот род происходит от Елизаветы Тюрингенской, которая была прославлена в лике святых еще в XII веке, память этой святой почиталась в семье, и ее благие дела, ее крепкая вера, ее следование вере христианской исповедовались в семье», - пояснила председатель Наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова.

Она добавила, что духовному воспитанию детей, их богословскому образованию посвящалось очень много времени в семье. И для Елизаветы Федоровны еще было очень важно мнение родителей.

Участие в Х Елисаветинском крестном ходе приняло около 1500 человек. В храме Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово был отслужен молебен святым преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре. Для паломников прозвучал камерный концерт классической музыки в театре православного просветительского центра «Усово-Спасское».

В рамках мероприятия прошло также открытие благотворительной акции «Белый цветок». Крестный ход завершается всенощным бдением в усовском Спасском храме в честь праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня.