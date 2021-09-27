РИАМО - 27 сен. Более 9 тыс. жителей Московской области приняли участие в онлайн-голосовании за ремонт железнодорожных платформ региона на 2022 - 2023 годы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Результаты голосования будут переданы нашим коллегам из РЖД для рассмотрения и включения станций в план ремонта на последующие годы», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что голосование за ремонт железнодорожных станций проводится в регионе впервые, и жители принимают в нем активное участие.

Проголосовать можно за ремонт одной из 13 платформ, отмеченных на интерактивной карте – это станции с наибольшим потоком пассажиров: «Голицыно», «Орехово-Зуево», «Чехов», «Купавна», «Тайнинская», «Строитель», «Павловский Посад», «Куровская», «Сергиев Посад», «Болшево», «Подлипки Дачные», «Дмитров» и «Мытищи».

Кроме того, пользователи могут оставлять комментарии и предлагать отремонтировать станции, которых нет на карте.

Голосование проходит на портале «Добродел» с 20 сентября по 3 октября. Для участия необходима регистрация на портале «Госуслуг».