РИАМО - 27 сен. Россияне рассказали, куда поедут отдыхать осенью. Так, больше всего их привлекает Крым, сообщает Газета.ru.

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip отмечают, что на курорты Крыма хотят поехать около 29% россиян.

Второе место по популярности — Сочи и Санкт-Петербург (по 28,7%). Еще популярны Калининград (9%), Москва (8,5%) и Казань (5%).

Некоторые предпочли бы отдохнуть на Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Алтае, Карелии.

Среди осенних месяцев сентябрь больше других востребован для поездки из-за погоды, небольшого количества людей и разнообразия вариантов. Этот месяц выбирают большинство (51,5%). В октябре путешествовать отправляются 35% туристов — основным критерием стала немноголюдность, в ноябре — 13,5% по тем же причинам.

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