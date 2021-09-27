РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Более 147 тыс. жителей Подольска сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации округа.

Согласно данным на 26 сентября, прививку от коронавируса сделали 147 887 жителей городского округа. В том числе вакцину получили 42 412 человек старше 60 лет.

Подмосковье с начала прививочной кампании получило около 3,6 млн доз вакцины против коронавируса. Большая часть поступающих препаратов – это «Спутник V», но также есть «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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