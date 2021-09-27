РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 сен. В поликлиниках подмосковного Королева проходят дни семейного здоровья, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

Первый день семейного здоровья прошел в минувшие выходные в поликлинике филиала «Первомайский», в рамках программы бесплатной диспансеризации и профилактических осмотров «День семейного здоровья», которая ранее была прервана эпидемиологической ситуацией. Диспансеризацию прошли 19 человек, в том числе 4 детей.

Во время осмотра при выявлении каких-либо отклонений пациенты получают направления на дообследование. Все желающие также имели возможность привиться против COVID-19 и против гриппа.

До конца года дни семейного здоровья будут проходить в городских поликлиниках. Для прохождения диспансеризации достаточно прийти в день семейного здоровья в свою поликлинику.

В поликлинике филиала «Юбилейный» дни семейного здоровья пройдут 30 октября и 11 декабря, в поликлинике филиала «Первомайский» - 13 ноября и 25 декабря, в Завокзальной поликлинике - 26 ноября.