РИАМО - 27 сен. В столице после коронавируса выздоровели еще 1 560 пациентов, число вылечившихся от инфекции с начала пандемии увеличилось до 1 483 976, сообщает московский оперштаб.

За сутки в городе было выявлено 3 387 новых случаев заражения, с начала пандемии — 1 624 377 случаев. За сутки госпитализированы 810 человек. На ИВЛ находятся 339 человек.

За сутки скончался 61 человек, у всех была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на вирус. С начала пандемии в Москве умерли 28 790 человек с коронавирусом.

Справиться с пандемией поможет вакцинация. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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